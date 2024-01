Vöhringen

06:30 Uhr

90 neue Wohnungen: Baugebiet "Kranichstraße West" nimmt wieder eine Hürde

Plus Der abgespeckte Entwurf für das Baugebiet im Vöhringer Norden stieß im Ausschuss auf Wohlwollen. Welche Bedenken es gab und wie darauf reagiert wurde.

Von Thomas Vogel

Das künftige Wohngebiet Kranichstraße West am nord-östlichen Stadtrand war am Donnerstag wieder einmal Thema im Bau- und Verkehrsausschuss in Vöhringen. Ein erster Beschluss dazu liegt bereits fast drei Jahre zurück. "Langwierige Abstimmungen mit Beteiligten" führt die Verwaltung als Grund für die lange Planungsdauer an.

Ein daraufhin überarbeiteter Entwurf, der im vergangenen Jahr behandelt wurde, fiel in den Gremium ziemlich durch. Die Kritik daran entzündete sich vor allem am geplanten Grad der Verdichtung. In der nun vorliegenden Fassung "sehe ich unsere Forderungen erfüllt", merkte SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Barth dazu an: "Die dichte Bauweise ist weg." Wie Christian Wandinger vom Memminger Planungs- und Projektentwicklungsbüro Lars Consult in der Sitzung erläuterte, sind dreigeschossige so genannte "Stadtvillen" mit je neun Wohnungen nun das Maximum.

