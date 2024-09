Es sticht ins Auge, das große mit Kies befestigte und von Bauzäunen umringte Areal in der Vöhringer Adalbert-Stifter-Straße. Seit dem Frühjahr 2023 hat sich an der Baustelle, die eigentlich noch gar keine richtige Baustelle ist, nicht viel verändert. Eine Moschee soll hier entstehen, doch dafür muss die muslimische Gemeinde in Vöhringen langen Atem beweisen.

