Bei zu viel Lärm am Abend drohen nun Bußgelder

In Vöhringen gibt es eine neue Satzung, die das Verhalten in bestimmten Gebieten regelt. Damit kann die Stadt nun selber bei Störungen durchgreifen.

Weil es immer wieder Ärger wegen Ruhestörung oder Vandalismus gibt, hat der Haupt- und Umweltausschuss eine aktualisierte "Satzung über die Benutzung von öffentlichen Anlagen im Stadtgebiet" auf den Weg gebracht. Wie Bürgermeister Michael Neher in der jüngsten Sitzung am Montag ausführte, seien zuletzt wieder gehäuft Beschwerden im Rathaus angelandet. Ausgangspunkt sei immer wieder der bereits 2017 angelegte Sitzbereich am Mühlbach zwischen der Bellenberger Straße und der Straße Zwischen den Bächen. Anwohner klagten demnach über "lautstarken Lärm durch Jugendliche in den Abend- und Nachtstunden, vornehmlich in den Sommermonaten".

Die Satzung regelt beispielsweise das Verbot von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in bestimmten Gebieten oder die Besuchszeiten. Die Kommune schafft sich damit die Möglichkeit, bei Verstößen selbst Bußgelder zu verhängen, so auch bei Ruhestörungen. Bislang wurden diese vom Landratsamt festgesetzt.

Der Beschluss war auch notwendig, weil die bisherige Satzung aufgrund eines 2017 bei der Auslegung begangenen Formfehlers rechtlich ungültig war, wie die Verwaltung anführte. Im Zuge des neuen Anlaufs zusätzlich überarbeitet, sind nun auch die Bereiche um die Kindertagesstätte Piepmatz, der Spielplatz an der Rue de Vizille sowie der künftige Bolzplatz am Sperberweg satzungsmäßig erfasst. Wie Neher ausführte, werden an besonderen Hotspots der Grenzüberschreitung Schilder aufgestellt, um die Nutzer und Nutzerinnen über die dort geltenden Regeln zu informieren.