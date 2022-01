Beim SC Vöhringen ist noch immer kein neuer Vorsitzender in Sicht

Plus Der Sportverein ist seit einiger Zeit auf der Suche nach einer neuen Führung - bisher erfolglos. Warum der kommissarische Vorstand dennoch optimistisch bleibt.

Der Sportclub Vöhringen steuert im kommenden Jahr sein 130. Gründungsfest an. Ein besonderer Anlass - doch der steht derzeit nicht im Fokus der Bemühungen. Stattdessen beschäftigt die Suche nach einem neuen Vorsitzenden den Verein. Und die gestaltet sich ausgesprochen schwierig.