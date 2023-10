Auto fährt in Schlangenlinien zwischen Vöhringen und Bellenberg

Nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin stoppt die Polizei bei Vöhringen einen betrunkenen Autofahrer. Laut Alkoholtest hat der Mann 1,6 Promille intus.

Per Notruf hat eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Illertisser Polizei über ein Auto informiert, das in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Vöhringen und Bellenberg fuhr. Die Frau folgte dem Wagen und teilte der Polizei stetig den aktuellen Standort mit. Dadurch konnte eine Streife dem Polizeibericht zufolge schnell das betroffene Auto ausfindig machen.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher

Die Beamten hielten den Wagen an und kontrollierten den 42 Jahre alten Fahrer. Der Grund für die auffällige Fahrweise war schnell ermittelt: Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (AZ)