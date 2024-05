Schockanrufer wenden im Landkreis Neu-Ulm ihre Masche an

Mit Schockanrufen wollten Kriminelle mehrere Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm hereinlegen. Sie hatten aber keinen Erfolg.

Mehrere Menschen aus Vöhringen und Bellenberg haben am Dienstagmittag und -nachmittag Anrufe von Kriminellen erhalten. Drei konkrete Fälle wurden der Polizei Illertissen gemeldet. Der Anrufer teilte laut Bericht jeweils mit, dass eine Enkelin oder in einem Fall eine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Freilassung der Enkelin oder Tochter müsse nun eine Kaution hinterlegt werden. Mal forderten die Anrufer eine mittlere fünfstellige Summe, mal sogar eine niedrige sechsstellige Summe. Zudem fragten die Betrüger nach Wertgegenständen wie Schmuck. In allen bekannt gewordenen Fällen fielen die angerufenen Personen nicht auf die bekannte Betrugsmasche, den sogenannten Schockanruf, herein. (AZ)