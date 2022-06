Berauschte Autofahrerin rammt in Vöhringen geparktes Fahrzeug

Ein Anwohner hat in Vöhringen einen Unfall beobachtet. Eine Frau muss sich nun für mehrere Vergehen verantworten.

In Vöhringen hat eine berauschte Autofahrerin am Mittwochabend ein geparktes Fahrzeug gerammt und dadurch dessen Frontstoßstange verkratzt. Ein Anwohner konnte den Unfall in der Straße Zum Klärwerk beobachten. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Als die Polizisten eintrafen, nahmen sie Alkoholgeruch bei der 36-jährigen Unfallverursacherin wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemtest ergab eine Alkoholisierung oberhalb des relevanten Grenzwerts. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Bei der genaueren Überprüfung ihres Autos stellte sich obendrein heraus, dass seit Mitte Mai 2022 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug entstempelt und der Schlüssel sichergestellt. Die 36-Jährige wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. (AZ)