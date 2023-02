Berauschter Autofahrer hat verbotenes Messer bei sich

Ein Autofahrer räumt bei einer Verkehrskontrolle in Vöhringen ein, zuvor Kokain konsumiert zu haben. Polizisten finden auch ein verbotenes Messer im Auto.

Beamte der Polizei Illertissen haben in Vöhringen einen Autofahrer kontrolliert, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Außerdem fanden die Polizisten in dem Wagen ein Messer, das der Mann gar nicht mitführen durfte.

Wie die Polizei mitteilt, überprüften die Beamten den Autofahrer am Sonntagvormittag im Bereich des Hettstedter Platzes. Bei dem 39-Jährigen ergaben sich dabei Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Der Mann räumte schließlich den Konsum von Kokain ein. Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste mit zur Blutentnahme. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 39-Jährigen ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Ein sogenanntes Einhandmesser lag zugriffsbereit im Auto

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten auch ein sogenanntes Einhandmesser, das zugriffsbereit im Auto lag. Dieses Messer fällt laut Polizeibericht unter das Waffengesetz und darf ohne triftigen Grund – zum Beispiel im Rahmen der Berufsausübung – nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Da bei dem 39-Jährigen ein solcher Grund nicht vorlag, leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen ihn ein. (AZ)