Beschädigtes Auto geht nach Unfall in Flammen auf

Ein 83-Jähriger verursacht einen Verkehrsunfall bei Vöhringen und setzt dennoch die Fahrt fort. Das hat schlimme Folgen.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen einen Unfall versucht. Der Mann fuhr laut Polizei zunächst weiter, doch der Wagen war so beschädigt, dass er anfing zu brennen.

Der Spurenlage nach fuhr der 83-Jährige mit dem Auto gegen 2.50 Uhr in einem Kreisverkehr über die begrünte Mittelinsel und anschließend gegen eine etwa zwei Meter hohe Böschung. Trotz des Unfalls und des angerichteten Schadens fuhr der Mann nach Angaben der Polizei weiter. Jedoch musste er wenig später sein Fahrzeug abstellen, da dieses durch den Unfall massiv beschädigt worden war. Das Auto entflammte daraufhin und geriet in Brand.

Die Feuerwehr Vöhringen rückte mit 20 Einsatzkräften aus

Die Polizei wurde über den Vorfall informiert. Daraufhin rückten eine Streife und die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften aus. Der 83-Jährige erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem vollkommen ausgebrannten Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt, dieser Schaden kann auch auf etwa 10.000 Euro beziffert werden. Hinzu kommt der Flurschaden an der begrünten Mittelinsel, der derzeit noch nicht konkret einschätzbar ist. Die Staatsstraße 2031 war für Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. (AZ)