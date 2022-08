Vöhringen

vor 48 Min.

Beschwingte Reise durch die Welt der Musik

Lokal Im Innenhof des Vöhringer Rathauses erhalten Besucher und Besucherinnen ein Open Air im Doppelpack: Cinema-Musik begeistert ebenso wie der Sound der Sixties.

Von Ursula Katharina Balken

Arena di Verona, Domplatz in Salzburg oder auch Odeonsplatz in München – dies alles Orte, in denen berühmten Open-Air-Veranstaltungen stattfinden. Doch was sind diese schon gegen das kleine, aber feine Open-Air-Sommerkonzert im Vöhringer Rathaus-Innenhof? Ein hinkender Vergleich? Mag sein, aber 500 Besucherinnen und Besuchern ist das egal: Sie schwelgen in der Musik Oscar-gekrönter Streifen, erleben die Freude am Sound der Sixties, gehen mit den Sängern auf Tuchfühlung – es ist ein lockerer Sommerabend.

