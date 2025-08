„Betriebsunfall“: So lief die Abstimmung im Stadtrat zum Moschee-Grundstück

Für die muslimische Ditib-Gemeinde in Vöhringen war der 24. Juli ein rabenschwarzer Tag. Am besagten Donnerstag beriet der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil einmal mehr über ein Projekt, an dem die Gemeinde bereits seit zehn Jahren laboriert. 2015 erwarb sie von der Stadt ein Grundstück in der Adalbert-Stifter-Straße, doch lange Jahre ging beim Bau der Moschee nichts voran, zuletzt, weil ein Nachbar mit der Planung nicht einverstanden war. Die Stadt zeigte sich kulant, verlängerte insgesamt zwei Mal die Frist, bis zu der ein Rohbau zu stehen hatte. Aber diese letzte Frist, der 31. Juli, war dann aufgrund der jüngsten Verzögerungen nicht mehr einzuhalten. Bei einer neuerlichen Verlängerung aber spielte jetzt der Stadtrat nicht mehr mit.

