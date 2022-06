Betrugsmasche: Unbekannte täuschen Ehepaar über Chat

Sie gaben sich als Tochter aus: Unbekannte ergaunerten Geld von einem Vöhringer Ehepaar. Ob die Bank die Überweisung stoppen kann, ist nicht klar.

In Vöhringen ist ein Ehepaar Opfer einer Betrugsmasche geworden. Nach Angaben der Polizei erhielt das Paar bereits am Freitagabend auf einem Messengerdienst eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Die vermeintliche Tochter gab vor, das eigene Handy habe einen Defekt und sie müsse eine Rechnung überweisen. Das Ehepaar tätigte die Zahlung im niedrigen vierstelligen Bereich auf das in der Konversation genannte Konto.

Kurz darauf bat die angebliche Tochter um eine weitere Geldsumme. Daraufhin wurden sie stutzig und versuchten ihr Kind zu erreichen, was nicht gelang. Als sich ihre tatsächliche Tochter wenig später meldete, flog der Betrug auf. Ob die Bank des Ehepaares die Überweisung noch stoppen kann, ist derzeit unklar. (AZ)