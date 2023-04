Betrunkener fährt mit E-Scooter in Vöhringen: Zeuge ruft die Polizei

Ein E-Scooter-Fahrer macht durch extreme Schlangenlinien in Vöhringen auf sich aufmerksam. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Einen Mann, der mit einem E-Scooter extreme Schlangenlinien fuhr, hat ein Zeuge am späten Montagabend in der Riedstraße in Vöhringen bemerkt. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem E-Scooter. Laut Polizeibericht kontrollierten die Beamten den 21 Jahre alten Fahrer des Elektrorollers und stellten dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Straftat, also von mehr als 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)