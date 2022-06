Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und beleidigt Polizisten

Ein Betrunkener hat die Polizei am Mittwoch gleich zwei Mal beschäftigt. Der Mann stürzte von seinem Fahrrad und wurde ausfällig.

Mit einem betrunkenen Fahrradfahrer hatte es die Polizei am Mittwoch in Vöhringen zu tun. Gegen 14 Uhr wurden der Rettungsdienst und die Polizei wegen eines Sturzes in der Ulmer Straße alarmiert. Bei dem amtsbekannten 70-Jährigen war rasch klar, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Da keinerlei Zeugen vorhanden waren und keine Behandlungsbedürftigkeit bestand, wurde er weder von den Polizisten, noch vom Rettungsdienst mitgenommen. Um eine mögliche folgende Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, ließen die Beamten die Luft aus dem Hinterreifen des Fahrrads. Weil der 70-Jährige während des gesamten Einsatzes Beleidigungen abließ, wurde er angezeigt.

Anschließend begaben sich die Polizisten zu einem anderen Einsatz. Eine gute Stunde später wurden sie wieder über einen gestürzten Fahrradfahrer informiert, diesmal in der Falkenstraße. Eine 15-Jährige hatte den älteren Mann radeln gesehen - es handelte sich erneut um besagten 70-Jährigen. Er war stark betrunken und gebärdete sich aggressiv, weshalb er gefesselt wurde. Anschließend musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Er verbrachte die Nacht zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam. Er sieht nun einer weiteren Anzeige, wegen Trunkenheit im Verkehr, entgegen. (AZ)