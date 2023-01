Betrunkener Mann beleidigt und bespuckt Polizisten

Als Polizisten einen alkoholkisierten Mann in Vöhringen in Gewahrsam nehmen wollen, wird dieser ausfallend. Außerdem versucht er, nach den Beamten zu treten.

Die Polizei ist am späten Freitagabend wegen eines betrunkenen Mannes im Bereich der Falkenstraße in Vöhringen gerufen worden. Weil er offensichtlich stark alkoholisiert war, so teilt die Polizei mit, sollte der 27-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bespuckte der Mann jedoch die Beamten. Zudem versuchte er, nach diesen zu treten. Glücklicherweise wurde dabei keiner der Polizisten verletzt. Dennoch musste der 27-Jährige den weiteren Abend in der Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung verbringen. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren. (AZ)