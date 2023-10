Betrunkener Radfahrer wird aggressiv gegenüber Polizisten

Die Polizei stoppt in Vöhringen einen Radfahrer, der in Schlangenlinien unterwegs ist. Die Beamten brauchen wegen des Verhaltens des Mannes Unterstützung.

In der Nacht auf Samstag ist einer Streifenbesatzung in Vöhringen ein Radfahrer aufgefallen, der ohne Licht auf der Ulmer Straße unterwegs war und deutlich erkennbar in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Doch damit hatte der 40-Jährige dem Polizeibericht zufolge sichtlich Probleme, da er beinahe zu Fall kam. "Der Grund dürfte in der deutlichen Alkoholisierung zu finden sein", schreibt die Polizei.

Bei dem Polizeieinsatz in Vöhringen wurde niemand verletzt

Im Verlauf der weiteren Überprüfung verhielt sich der Radfahrer gegenüber den Beamten derart aggressiv, dass diese es schließlich für notwendig hielten, ihm Fesseln anzulegen. Dagegen wehrte sich der Mann und leistete Widerstand. Da sein aggressives Verhalten nicht nachließ, war laut Polizeibericht eine zweite Streifenbesatzung erforderlich. Der 40-Jährige wehrte sich anfangs auch gegen den Transport zur Polizeidienststelle und gegen eine Blutabnahme. Mehrmals mussten die Beamten Zwang anwenden, um die polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen. Nun wird gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (AZ)