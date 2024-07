Bettler liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Vöhringen

Mutmaßliche Bettler haben sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie flüchteten mit teilweise bis zu 180 km/h. Am Kreisverkehr bei Thal konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Es werden Zeugen gesucht.

Bei der Polizei in Illertissen sei gegen 19.20 Uhr die Mitteilung eingegangen, dass auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße Bettler unterwegs seien. Eine Streife fuhr dorthin und konnte zunächst keine verdächtigen Personen feststellen. Allerdings meldete sich ein Zeuge und verwies auf einen dunklen BMW der 3er-Serie. Der stand an einer nahegelegenen Tankstelle.

Die Beamten fuhren in Richtung der Tankstelle. Dies erkannte offenbar der Fahrer des genannten Fahrzeugs und fuhr davon. Der 35-Jährige beschleunigte auf der Ulmer Straße in Richtung Norden auf über 100 km/h. Die Polizisten konnten trotz Blaulicht und Martinshorn kaum folgen, heißt es. An der Ampelkreuzung mit der Staatsstraße 2031 fuhr der Pkw vermutlich bei Rot in Richtung Illerberg weiter. Auf dieser Strecke soll er Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h erreicht haben. Erst am Kreisverkehr in Richtung Thal konnte die Streife zum Flüchtenden aufschließen und den Pkw anhalten.

Der 35-jährige Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer passten laut Polizei eindeutig auf die Beschreibung der mitgeteilten Bettler. Eine Überprüfung des Fahrers habe keine Auffälligkeiten erbracht, heißt es. Er hatte demnach einen gültigen Führerschein und war fahrtauglich. Gegen den 35-Jährigen leitete die Polizei aber nach Abklärung mit der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ein und beschlagnahmte den Führerschein. Weil der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er einen Zustellungsbevollmächtigten benennen.

Zeugen des Vorfalls, die insbesondere Angaben zum Fahrverhalten an der Ampelkreuzung Ulmer Straße / Staatsstraße 2031 machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)