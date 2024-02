Vöhringen

Bierstüble in Vöhringen: Feier-Location oder weiterhin Kneipe?

Plus Im Vöhringer Hauptausschuss ging es um die Zukunft der Keller-Gastronomie im Cardijn-Haus. Die Räte sind der Meinung: Sie soll ein Ort der Geselligkeit bleiben.

Von Thomas Vogel

Hirschgeweih an der Wand und ein paar Wagenräder, die Inneneinrichtung im rustikalen Chic der frühen 1970er-Jahre: So ist das legendäre Bierstüble zahlreich in Erinnerung geblieben und war es seither ein fester Bestandteil der Vöhringer Kneipenkultur und der Nachtschwärmer-Routen. Weit mehr als vier Jahrzehnte führte Pächterin Gretel Strobel dort drunten die Regie. Zuletzt firmierte die Lokalität im Souterrain des Josef-Cardijn-Hauses unter „Kellerbar“ und erwarb sich Meriten mit Karaoke-Veranstaltungen und Darts-Turnieren.

Zum Jahreswechsel hat die Stadt Vöhringen, Besitzerin der Immobilie, das Pachtverhältnis aus nicht näher bezeichneten Gründen gekündigt. Seitdem steht das Lokal leer und die Stadtpolitik vor der Frage: Wie soll es weitergehen? So schaffte es die Kneipe am Montag auf die Tagesordnung des Haupt- und Umweltausschusses, der aber noch keine Entscheidung zu treffen hatte, sondern nach Kalkül der Verwaltung erst einmal ein „Meinungsbild“ beisteuern sollte – was er wunschgemäß dann auch tat.

