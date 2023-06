Vöhringen

Bischof Bertram Meier beim Besuch Vöhringen: "Kirche ist keine To-go-Einrichtung"

Plus Bei seinem Besuch zum Stadtjubiläum in Vöhringen spricht Bischof Bertram Meier nicht nur über die Erweckungsbewegung im Allgäu, sondern auch über die aktuelle Situation der Kirche.

Von Ursula Katharina Balken

Bischof Bertram Meier hat bei einem ökumenischen Abend anlässlich des 875. Jubiläums in Vöhringen in eindringlichen Worten von einer Kirche der offenen Türen gesprochen. "Alle können in irgendeiner Weise am kirchlichen Leben teilnehmen und auch die Türen der Sakramente dürfen nicht aus irgendeinem beliebigen Grund geschlossen werden", betont der Augsburger Bischof. Und weiter: "Die Kirche ist keine Zollstation. Sie ist das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden."

In Vöhringen wird die Ökumene gelebt

Herzlich war der Empfang für Meier. In einer Vesper in der Michaelskirche sprach er Glück- und Segenswünsche für die Stadt Vöhringen anlässlich ihres 875. Jubiläums aus. Im Josef-Cardijn-Haus fand anschließend ein gut besuchter ökumenischer Abend statt. Bürgermeister Michael Neher sagte, in Vöhringen werde die Ökumene dank des Engagements des evangelischen Pfarrers Jochen Teuffel im Zusammenwirken mit dem katholischen Dekan Martin Straub vielfältig gelebt.

