vor 18 Min.

Bräuhaus Lepple: Die Seniorchefin überlässt der Tochter den Zapfhahn

Plus Ursula Lepple, Seniorchefin des Vöhringer Bräuhauses Lepple, ist mit 70 Jahren aus dem Tagesgeschäft heraus. Doch bei Bedarf hilft sie noch tatkräftig mit.

Von Ursula Katharina Balken

In Vöhringen ist sie nur als "die Uschi" bekannt. Ausgestattet mit einem gesunden Selbstbewusstsein sagt sie über sich: "Ich bin in Vöhringen so etwas wie eine Institution." Wer sie kennt mit ihrer offenen Art und ihrer rot gelockten Haarpracht, der weiß, dass diese Bezeichnung keine Selbstüberschätzung ist. Wer ein Traditionsgasthaus wie das Bräuhaus Lepple führt, weiß, was arbeiten heißt. Da muss man wirklich "multi-tasking" sein, wie man das heute nennt. 70 Jahre ist Uschi Lepple jüngst geworden. "Zeit also für die nächste Generation", sagte sie.

Ein kurzer Blick in die Historie des Hauses: 1870/71 entstand an der Ulmer Straße 1 eine Brauerei, die Familie Lepple übernahm diese im Jahr 1907. Der Betrieb bestand bis 1941. Dann wurde die Brauereieinrichtung demontiert. Der große Kupferkessel war ein Objekt der Begierde für die Rüstungsindustrie, der Zweite Weltkrieg forderte seinen Tribut. Heute ist in dem Raum ein Nebenzimmer eingerichtet, das auch Gastro-Zwecken dient. Großvater Jakob Philipp Lepple hatte Brauer gelernt, braute süffigen Gerstensaft und nannte diesen Leplator. Sohn Karl Lepple war bis 1985 die zweite Generation, die das Haus weiterführte. Als der Vater starb, übernahm Uschu Lepple die Verantwortung.

