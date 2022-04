Briefkasten in Vöhringen abgerissen: 400 Euro Schaden

Beim Aufprall wurde der Briefkasten erheblich beschädigt. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise.

An einem Mehrparteienhaus in Vöhringen wurde ein Briefkasten abgerissen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von 400 Euro. Der Briefkasten wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Auf der Härte aus der Verankerung gerissen und durch den Aufprall erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)