Bunte Blätter der Fantasie bei der Jahresausstellung in Vöhringen

Plus Für das Vöhringer Kunstforum ist 2023 ein kleines Jubiläumsjahr. Die Künstlervereinigung ist zum festen Bestandteil kulturellen Lebens der Stadt geworden.

Der Deutsche Komponist Robert Schumann schrieb den Klavierzyklus "Bunte Blätter" - er hätte damit auch die Jahresausstellung des Vöhringer Kunstforums meinen können, denn trefflicher ist sie nicht zu beschreiben. 15 Frauen und Männer stellen ihre Arbeiten im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses aus. Eine Werkschau, die an keine Themenstellung gebunden ist, sich dafür aber üppig und bunt zeigt. Für die Öffentlichkeit sind Bilder sowie Skulpturen von Samstag, 11. November bis Sonntag, 26. November zugänglich.

Der erste Rundgang bei der Vernissage am Dienstagabend vermittelt spontan den Eindruck, mit welch bewundernswerter Fantasie und Akribie die Künstlerinnen und Künstler ans Werk gegangen sind. Es gibt sehr viele positive Ansätze, gedankliche Umsetzungen für ein Bild, die spüren lassen, mit welch großer Empathie man sich der selbst gestellten Aufgabe gewidmet hat. Wohl ist es schon eine Art von Lebenskunst, die die Menschen zu Pinsel und Palette oder zum Zeichenstift greifen lassen, um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Sie wollen das, was sie empfinden, zum Ausdruck bringen auf ihre ureigene Art.