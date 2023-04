Nachruf: Christoph Koßbiehl war ein Mann klarer Worte und Taten

Plus Nach schwerer Krankheit ist der ehemalige Vorsitzende des SC Vöhringen gestorben. Koßbiehl war zudem in vielen anderen Bereichen ehrenamtlich tätig.

Er war ein Mann klarer Worte. Aber er beließ es nicht dabei. Stellte sich für ihn eine Aufgabe, war er auch ein Mann der Taten. Er begegnete mit Mut seiner schweren Krankheit, doch es war ein vergeblicher Kampf, jetzt ist Christoph Koßbiehl im Alter von 59 Jahren gestorben.

Das ist für den Sportclub Vöhringen ein herber Verlust, denn zehn Jahre leitete Koßbiehl mit großem Gespür für das Machbare den größten Verein im Landkreis. Er setzte sich voll und ganz für diese Aufgabe ein. "Ich bin ein SCVler durch und durch", sagte er einmal. Und auch nach seinem Rückzug stand er dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. 40 Jahre war Koßbiehl im SCV tätig. Und das will etwas heißen. Denn zudem war er beruflich als Stadtbaumeister der Nachbarstadt Dietenheim tätig und im Vöhringer Stadtrat vertreten. Verantwortung zu übernehmen war für ihn eine Selbstverständlichkeit. 18 Jahre saß er im Gesamtvorstand des SCV. Freizeit war für ihn ein Fremdwort, denn er setzte seine Kraft für sein Amt als Vorsitzender ein. Er sagte einmal: "Ja, es gibt viel Verantwortung, viel zu entscheiden. Aber es gibt auch Freude, wenn etwas gelungen ist."