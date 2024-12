Cycling-Marathon im SCV-Center

Kürzlich fand im SCV-Center ein mitreißender Cycling-Marathon statt. Im Kursraum des SCV-Centers versammelten sich 20 begeisterte Radfahrer, um an diesem sportlichen Event teilzunehmen. Der Marathon begann um 10 Uhr und dauerte bis 14 Uhr. In dieser Zeit wechselten sich sechs erfahrene Cyclingtrainer im 35-Minuten-Takt ab, um die Teilnehmer zu motivieren und anzuleiten. Die Trainer haben mit ihrer mitreißenden Musik für eine Party auf dem Rad gesorgt. Der Cycling-Marathon ist nicht nur eine Herausforderung für die Fitness, sondern auch eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und neue Freundschaften zu schließen. Die Teilnehmer kamen genau wie die Trainer aus verschiedenen Altersgruppen und Fitnesslevels, was die Vielfalt und Inklusivität des Events unterstrich. Nach dem intensiven Training gab es für alle Teilnehmer ein kleines Vesper sowie Kaffee und Kuchen, um die geleistete Arbeit zu feiern und sich auszutauschen. Die entspannte Atmosphäre nach dem Marathon bot eine perfekte Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen und die Erlebnisse des Tages zu teilen. Das SCV-Center plant bereits weitere Events in der Zukunft, um die Fitness-Community weiter zu stärken und Menschen zu motivieren, aktiv zu bleiben. Man freut sich dort darauf, auch in Zukunft solche Veranstaltungen zu organisieren und noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern Der Cycling-Marathon war ein voller Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft und Bewegung für ein gesundes Leben sind. Dank gilt den Trainerinnen und Trainern Sonja, Deinera, Heidi, Gerhard, Daniel und Thomas.

