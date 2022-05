Darum ist der Zebrastreifen in der Ulmer Straße in Vöhringen entfernt worden

In der Ulmer Straße in Vöhringen ist künftig Tempo 20 angesagt. Der bisherige Fußgängerüberweg musste wegen des nun angewandten Verkehrskonzepts weichen.

Die Beschwerden über die Situation in der Ulmer Straße sind bekannt: zu viel Verkehr, zudem wird zu schnell gefahren. Um die Situation zu verbessern, setzt die Stadt jetzt ein für Vöhringen neues Konzept um. Der Straßenabschnitt zwischen Fahrrad Kropp im Norden und dem Minikreisel beim Bräuhaus Lepple im Süden wird zum „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ erklärt. Das hatte zur Folge, dass der bisherige Zebrastreifen in der Straße entfernt wurde.

Manche Passantinnen und Passanten in Vöhringen wundern sich

Für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer heißt es nun: runter vom Gas. Denn anstatt der bisher gültigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde sind jetzt nur noch 20 km/h erlaubt. Der tragische Unfalltod eines Kindes am Ostersonntag 2021 war für die Stadt Anlass, die Verkehrssicherheit auf der Ulmer Straße zu erhöhen. Allerdings wundern sich manche Passantinnen und Passanten darüber, wie das mit der Beseitigung des Fußgängerüberwegs zusammenpasst. Über die rechtliche Situation im Straßenverkehr und warum der Zebrastreifen nun weg ist, klärt auf Nachfrage Harald Vrkoslav von der Stadtverwaltung auf: Die Rechtslage sehe so aus, dass in 20er-Zonen und damit in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen Zebrastreifen nicht zulässig seien.

Die Maßnahme wurde im Stadtrat vor einigen Monaten intensiv diskutiert. Nicht alle Mitglieder im Gremium konnten sich mit der vom Gesetz vorgeschriebenen Regelung einverstanden erklären. Aber es wurde auch gesagt, dass die Stadt wohl kaum gegen die Vorschriften verstoßen könne. Somit gilt nun eben Tempo 20 in dem Bereich der Ulmer Straße und der Zebrastreifen musste verschwinden. Verkehrsschilder weisen auf die neue Regelung hin.