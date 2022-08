Vöhringen

vor 33 Min.

Das Ehepaar Gangl aus Illerberg hält seit 50 Jahren zusammen

Lokal Brigitte und Peter Gangl aus Illerberg sind seit einem halben Jahrhundert verheiratet. In der Zeit haben sie auch schon Kurioses erlebt.

Von Ursula Katharina Balken

Bei seinen Besuchen anlässlich eines Ehejubiläums fragt Vöhringens Bürgermeister Michael Neher oft, wo die beiden sich kennengelernt haben. Dann lautet die Antwort in den meisten Fällen: „Im Adlersaal.“ Und daraufhin ist spontanes Lachen in der Runde garantiert. Denn der Schwarze Adler war mit seinen Tanzabenden eine Art Eheanbahnungsinstitut. Zahlreiche Paare fanden dort zusammen. So erging es auch Brigitte und Peter Gangl, die sich im Adler erstmals getroffen haben. Brigitte Gangl ist ein echtes Illerberger Gewächs, ihr Mann stammt aus Vöhringen.

