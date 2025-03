Das Geheimnis der falschen Gedenktafel am Jugendhaus in Vöhringen

Gedenktafeln nehmen eigentlich für sich in Anspruch, dass die Informationen, welche sie preisgeben, zuverlässig und glaubhaft sind. Es gibt aber auch Ausnahmen und hierzu zählt eine Gedenktafel an der Ostseite des heutigen Jugendhauses in Vöhringen. Man kann auf dem Metallschild lesen: „Geburtshaus von Augustus Josephus – Charles – Fey“. Er ist der Erfinder eines legendären Glücksspielautomaten, des Einarmigen Banditen.

Der Erfinder der Slot-Machine war Kind eines Lehrers

Fey wurde am 2. Februar 1862 geboren, er war das 16. und jüngste Kind des Schullehrers Karl Fey und seiner Frau Maria, geborene Vollmann. Doch das Jugendhaus, die frühere Alte Schule, wurde erst 1884/85 erbaut. Als 1997 die Gedenktafel, gefertigt von Gerd Gutjahr aus Illertissen, feierlich vom damaligen Bürgermeister Karl Janson und dem eigens aus den USA angereisten Enkel Marshall Fey mit Gattin eingeweiht wurde, fiel dieser Fehler offenbar gar nicht auf.

In Amerika erfand er die Slot-Machine

Wer sich jedoch intensiv mit der Vöhringer Schulgeschichte befasst, kann die Sache ins rechte Licht setzen: Zunächst bestand ein erstes Schulhaus mit der Hausnummer 92 westlich der Marienkirche. Es wurde 1815 an gleicher Stelle durch einen zweistöckigen Neubau ersetzt und für einige Jahrzehnte auch als Schule genutzt. Wohl um 1845 wurde östlich an die Kirche angrenzend ein neues zweistöckiges Gebäude errichtet, das die Hausnummer 96 erhielt. In diesem Schulhaus erblickte also August Joseph Fey das Licht der Welt und er verlebte dort seine Jugendzeit bis zum Alter von 15 Jahren. Dann wanderte er – um dem bayerischen Militärdienst zu entgehen – nach Amerika aus und wurde der Erfinder der bekannten Glückspielautomaten Liberty Bell. Sein Geburtshaus wurde abgerissen, um Platz zu schaffen, für den Bau des Hauses, das heute als „Alte Schule“ bekannt ist. Jeannette Wischenbarth