Vöhringen

13:30 Uhr

Das ist beim Familientag 2022 in Vöhringen geboten

Die Pfarreiengemeinschaft Vöhringen richtet am 16. Oktober wieder einen Familientag aus.

Artikel anhören Shape

Die Familie steht am Sonntag, 16. Oktober, in der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen im Mittelpunkt. Zentrales Thema ist das Wir-Empfinden in einer Gemeinschaft.