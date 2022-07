Das Leben von Erwin Gutknecht ist spannend wie ein Roman

Lokal Der Vöhringer hat viel Aufregendes erlebt - aber auch einen besonders schlimmen Verlust. Jetzt feierte er seinen 90. Geburtstag.

Was Erwin Gutknecht in neun Jahrzehnten erlebt hat, wäre Stoff für ein Buch. Sein Leben war von einem Auf und leidvollen Ab geprägt. Jetzt hat der Vöhringer seinen 90. Geburtstag gefeiert.