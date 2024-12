Das Nussknacker-Musical kommt nach Vöhringen

Wie jedes Jahr verwandelt sich auch dieses Jahr, kurz vor Weihnachten, das Wolfgang Eychmüller-Haus in Vöhringen in eine musikalische Märchenwelt für Groß und Klein. Auf der Bühne werden am 20. Dezember rund 40 Darstellerinnen und Darsteller, im Alter zwischen 6 und 18 Jahren, das Musical “Nussknacker” in original russischer Sprache nach “Tschaikowsky” aufführen.

Das Musical „Nussknacker“ kombiniert die klassischen Klänge des weltberühmten Balletts von Tschaikowsky mit modernen musikalischen Elementen. Alle Songs werden von den Darstellerinnen und Darstellern live gesungen und von einem erfahrenen Team aus einer Ballettmeisterin, einer Gesangslehrerin und mehreren Choreographen einstudiert.

Seit einem halben Jahr wird geprobt

Möglich wird diese Produktion durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Art-Palast für Kinder und der Eagle-Film GmbH. So werden professionelle Bedingungen geschaffen, die über das übliche Niveau eines Kindertheaters hinausgehen. Die intensiven Proben für das Musical laufen bereits seit mehr als einem halben Jahr. Die Neu-Ulmer Kunstschule dell‘Arte und die Kinder- und Jugendtheatergruppe laden Interessierte jeden Alters herzlich zu einem Probeunterricht ein. „Wir freuen uns immer über neue Talente, die Lust haben, Teil dieser großartigen Gemeinschaft zu werden“, sagt die Leiterin Oksana Meier.

Seit Jahren begeistern die jungen Künstlerinnen und Künstler ihr Publikum mit aufwendigen Musicalproduktionen, die traditionell kurz vor Weihnachten aufgeführt werden. Doch die Gruppe ist nicht nur regional aktiv: In der Vergangenheit konnten sie ihr Können bereits mit „Alice im Wunderland“ in Köln und „Aladdin“ in Nizza unter Beweis stellen. Im April 2025 treten sie mit dem Musical „Nussknacker“ sogar in Riga Lettland auf.

Tickets gibt es online unter dellarte-nu.de/nussknacker. (AZ)