Das Vöhringer Kulturzentrum leuchtet zum Zeichen des Friedens

Unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine haben sich Verbände der Veranstaltungsbranche aus der Schweiz, Deutschland und Österreich zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Zeichen gegen Krieg und für den Frieden zu setzen. Am Donnerstag leuchteten ab 20 Uhr eine Vielzahl von Veranstaltungshäusern, Eventlocations, Theatern und ausgewählte Orten in den Regenbogenfarben des Friedens. "Es ist ein Privileg, Haltung zeigen zu können, und auch die Stadt Vöhringen will dieses nutzen, um ihre Solidarität zu äußern. Solidarität mit den Menschen, die weltweit Opfer von politischer, physischer und psychischer Gewalt sind", schreibt Simone Thalhofer-Preußner von der Stadt Vöhringen. Vöhringen zeigt Flagge. Buchstäblich Flagge für Frieden auf der Welt und ganz besonders für die Ukraine und damit gegen Hass, Krieg und Verfolgung zeigt die Stadt Vöhringen die nächsten Tage und Wochen – "solange es nötig ist", so Bürgermeister Michael Neher – vor dem Vöhringer Kulturzentrum und dem Rathaus.