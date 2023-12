Vöhringen

11:38 Uhr

Defekt an Heizungsanlage: Feuerwehr Vöhringen rückt aus

Ein kompletter Löschzug der Feuerwehr ist am Montagmorgen in der Memminger Straße in Vöhringen im Einsatz gewesen.

In einem Geschäftshaus an der Memminger Straße in Vöhringen ist es am Montagmorgen wegen eines technischen Defekts zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat in Vöhringen am Montagmorgen kurz nach 6.30 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Memminger Straße geführt. Nach ersten Meldungen alarmierte die Leitstelle Donau-Iller zu einem "Gebäudebrand", sodass die Feuerwehr Vöhringen mit einem kompletten Löschzug ausrückte. Nachdem sich beim Eintreffen die tatsächliche Lage herausstellte, konnte sich die Wehr darauf beschränken, das Geschäftshaus mit einem Hochdrucklüfter wieder rauchfrei zu machen. Ein Teil der Memminger Straße in Vöhringen musste kurzzeitig gesperrt werden Wie hoch der Sachschaden durch den Defekt und die anschließende Verrauchung ist, steht noch nicht fest. Für die Bereitstellung der Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst musste die Memminger Straße im südlichen Stadtbereich kurzzeitig gesperrt werden. (wis)

