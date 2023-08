Defekt in Trafostation löst Stromausfall in Vöhringen aus

Ein Großteil des Vöhringer Nordens war am Freitagnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Anrufer ärgerten sich über die Hotline des Energieversorgers.

Anlieger im Gebiet zwischen Eulenweg, Hechtstraße und Fischerstraße in Vöhringen haben für den Nachmittagskaffee oder ein warmes Abendessen am Freitag viel Geduld gebraucht. Das große Wohnquartier im Vöhringer Norden war von einem Stromausfall betroffen, der an die drei Stunden dauerte. Laut dem Energieversorger LEW gingen die ersten Störungsmeldungen nach 16 Uhr ein. Behoben war der Schaden gegen 19 Uhr.

Nach drei Stunden war der Strom im Vöhringer Norden wieder da

Fachleute des Stromversorgers hatten die Ursache schnell herausgefunden. In der Trafostation an der Fischerstraße hatte es laut LEW einen technischen Defekt gegeben. Weil dazu ein Ersatzteil gebraucht wurde, das aber nicht so schnell zu beschaffen war, mussten sich die Anliegerinnen und Anlieger auf eine Wartezeit einstellen. Gegen 19 Uhr war der Strom wieder da.

Was allerdings verstörend wirkte und auf wenig Verständnis stieß, war die Reaktion der von der LEW eingerichteten Hotline. Nach Nennung der Postleitzahl war die Auskunft stets dieselbe: "Es liegen keine Störungen in angegebenen Gebiet vor", hieß es. Die Anrufenden wurden dann an die Störungsstelle weitergeleitet und erfuhren wörtlich, dass sie "außerhalb unserer Geschäftszeiten anrufen". Deshalb könne man nicht helfen. Diese Auskunft rief Verärgerung hevor.