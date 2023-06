Vöhringen

06:00 Uhr

Der Augsburger Bischof kommt Ende Juni für einen Vortrag nach Vöhringen

Bischof Bertram Meier, hier bei der Fronleichnamsprozession in Augsburg, ist am 26. Juni in Vöhringen zu Gast.

Plus Der Besuch von Bertram Meier steht im Zeichen des ehemaligen Vöhringer Pfarrers Johann Michael Feneberg. Er war Mitbegründer der "Allgäuer Erweckungsbewegung."

Von Ursula Katharina Balken

Ende Juni kommt hoher kirchlicher Besuch nach Vöhringen. Der Augsburger Bischof Bertram Meier wird am Montag, 26. Juni, um 19 Uhr in der St. Michaelskirche eine Vesper beten. Im Anschluss findet um 20 Uhr ein ökumenischer Abend im Josef-Cardijn-Haus statt. Dabei geht es vor allem um den ehemaligen Pfarrer Johann Michael Feneberg, der in Vöhringen von 1805 bis 1812 wirkte und auch dort starb.

Schon in früheren Jahren seines Priestertums erlebte Feneberg eine Auseinandersetzung zwischen der Amtskirche und den Geistlichen, die sich vom "kühlen Rationalismus in Kirche und Theologie" (Helmschrott-Chronik) abwandten und eine Rückkehr zu den urchristlichen Idealen wie Herz und Gemüt anstrebten. Diese Bewegung wurde "Allgäuer Erweckungsbewegung" genannt, die sich weit über Süddeutschland ausdehnte.

