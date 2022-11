Der Fotograf Franz Heim aus Vöhringen ist tot

Plus Franz Heim war Fotograf aus Leidenschaft, die Kunden schätzten seine Expertise und seine Freundlichkeit. Nach längerer Krankheit ist der Vöhringer gestorben.

Er war ein Vöhringer Urgestein, seiner Heimat mit Leib und Seele verbunden. Franz Heim liebte Vöhringen, was sich in seiner Arbeit als Fotograf widerspiegelte. Jetzt ist er nach längerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.