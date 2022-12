Der große Erfolg bei Jones in Vöhringen kam mit den Burgern

Plus Viele schätzen das Essen und den Plausch beim Imbiss Jones in Vöhringens Mitte. Gastronom Jonas Röhrig hat nun für das Catering auch einen Foodtruck angeschafft.

Der grün-weiße Schriftzug gehört in der Ulmer Straße in Vöhringen seit Jahren zum Straßenbild: Bei Jones einen Imbiss zu holen, gehört für viele Stammkunden einfach dazu. Mit einem neuen Foodtruck schlägt Gastronom Jonas Röhrig nun ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf.