Der Landgraben in Illerberg soll wieder mehr der Natur gehören

Plus Der Vöhringer Stadtrat spricht sich für Verbesserungen am Landgraben in Illerberg aus, um den Bach unter anderem für Fische wieder durchgängiger zu machen.

Von Regina Langhans

Der Landgraben in den Vöhringer Stadtteilen Illerberg und Thal soll bis zum Naturschutzgebiet der Wasenlöcher an verschiedenen Stellen renaturiert werden. Das hat der Stadtrat Vöhringen einstimmig beschlossen. Das beauftragte Planungsbüro Kling Consult stellte dazu in der Sitzung am Donnerstagabend ein Entwicklungskonzept für Gewässer dritter Ordnung und sogenannte hydromorphologische Maßnahmen vor. Nun soll die Verwaltung die nächsten Schritte angehen, insbesondere Gespräche wegen Grundstücken aufnehmen oder auch Pflegeverträge aushandeln.

Bürgermeister Michael Neher versprach, zur Umsetzung der Wasserbaumaßnahmen beim Landgraben regelmäßig Haushaltsmittel bereitzustellen. Der Bachlauf hat nördlich von Tiefenbach seinen Ursprung und soll im Vöhringer Stadtgebiet bis zu den Wasenlöchern Richtung Senden für Fische und die Natur allgemein wieder durchgängiger gemacht werden. Das Büro hat für den Landgraben auf einer Länge von fünf Kilometern sowie Nebengewässer mit insgesamt 13 Kilometern auf der Gesamtfläche von 71 Hektar eine Gewässerstrukturkartierung angefertigt. Dabei wird zwischen Gewässer und Aue unterschieden. Das so entstandene Gewässerentwicklungskonzept soll dem Stadtrat als Grundlage für seine Entscheidungen dienen.

