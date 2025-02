Der Liederkranz liebt es bunt und lustig

Der Vöhringer Liederkranz ist 137 Jahre alt, ruht sich jedoch nicht auf seinen in der Vergangenheit erworbenen Lorbeeren aus. Er erfindet sich immer wieder neu. Den Aderlass von Corona hat der Chor überwunden, es gibt sogar neue Mitglieder. Der Titel des jüngsten Konzertes im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus ist Programm: „Li - La - Le - Lu“ steht für „Liederkranz launig, lebendig und lustig“. Man müsste nur noch das Wörtchen „bunt“ hinzufügen. Denn die Sängerinnen und Sänger trugen Outfits in allen Farben des Regenbogens. Nicht nur musikalisch, sondern auch optisch war also ein bunter Mix geboten. Nur die Chorleiterin Schock erschien im traditionellen Dirigentenlook, in elegantem Schwarz.

