Der Riesen-Trafo spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende

Plus Der Höchstleistungstransformator ist noch nicht am Netz, wurde nun aber auch offiziell vorgestellt. Was Staatsminister Florian Herrmann in Vöhringen sagte.

Von Thomas Vogel

Vor drei Wochen ist ein 300 Tonnen schwerer und elf Millionen Euro teurer Höchstspannungstransformator nach vierwöchigem Transport quer durch Deutschland im Umspannwerk im Vöhringer Süden angekommen. Am Donnerstag wurde er nun auch ganz offiziell vorgestellt. Staatsminister Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, nutzte die Gelegenheit, Bayern als „Deutscher Erneuerbarer-Energien-Meister“ herauszustellen, was zwar in der Politik regelmäßig kontrovers diskutiert wird, den Verantwortlichen aber während des kleinen Festakts eine belastbare Zahl entlockte.

Wofür der neue Transformator in Vöhringen gebraucht wird

Demnach produzierten alle „Erneuerbaren“ zusammen zu besagter Stunde am frühen Nachmittag in Bayrisch-Schwaben einen satten Überschuss von 70 Prozent an Strom, der ins überregionale Übertragungsnetz eingespeist werden konnte. Bereits an jedem zweiten Tag übersteige die Menge aus erneuerbaren Quellen den aktuellen Bedarf im LEW-Verteilnetz.

