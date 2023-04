Vöhringen

Wieder mehr Zulauf beim SC Vöhringen: So steht es um den Sportclub

Plus Nach der Corona-Pandemie läuft der Sportbetrieb beim SC Vöhringen wieder auf Hochtouren. Die neue Vorsitzende Silvia Koch zieht zum ersten Mal Bilanz.

Selten ist das Interesse einer Jahreshauptversammlung so groß. In der Gymnastikhalle des Vöhringer Sportparks reichten die Plätze kaum aus. Einer der Gründe für die lebhafte Präsenz der Mitglieder des SC Vöhringen – so war jedenfalls aus zahlreichen Gesprächen zu entnehmen – war der erste Rechenschaftsbericht der neuen Vorsitzenden Silvia Koch. Und sie konnte mit einer erfreulichen Nachricht aufwarten.

Trotz der entstandenen Delle durch Corona kann der Sportclub Koch zufolge wieder mehr Mitglieder gewinnen, im Bereich der Erwachsenen ebenso wie bei den Kindern. 2019 gehörten dem Verein nach eigenen Angaben 3500 Personen an, in diesem Jahr sind es 3150 Mitglieder – Tendenz steigend. Somit bleibt der SCV der mitgliederstärkste Verein im Landkreis. Vor allem der Bereich Kindersportclub kann mit erfreulichen Zahlen aufwarten: Fast 100 Mädchen und Buben üben sich im Erlernen von Grundlagen für Motorik, geistigen und physischen Eigenschaften und nicht zuletzt im sportlichen Bereich. Auch in den Abteilungen Fußball, Turnen und Basketball gehe die Tendenz bei der Zahl der Mitglieder nach oben, sagte die Vorsitzende.

