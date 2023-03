VdK-Ortsverband hat keinen Vorsitzenden mehr: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Nur ein Bruchteil der Mitglieder kommt zur Jahresversammlung, auf der ein Nachfolger für Franz Bühl gesucht wird. Wie es nun mit dem Verband weitergeht.

Der Vöhringer Ortsverband des VdK steht führungslos da. Franz Bühl stand bei der Jahreshauptversammlung im Blue Lagoon nicht mehr zu Wahl. Bereits im Vorfeld hatte Bühl zu erkennen gegeben, dass er für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Er gehört dem VdK seit 20 Jahren an. Schon einmal war der jetzt 82-Jährige in die Bresche gesprungen. Als der damalige Vorsitzende Georg Vogel 2015 gestorben war, stand der Ortsverband ein Jahr ohne Vorsitzenden da. Dann übernahm Bühl das Amt, machte aber schon damals deutlich, dass er bei der nächsten Jahreshauptversammlung das Amt niederlegen werde. Das hat er jetzt getan. Ein Nachfolger fand sich nicht.