Vöhringen

vor 1 Min.

Der Vöhringer Kämmerer will Bürgermeister in Rot an der Rot werden

Vöhringens Kämmerer Andreas Maaß strebt ein Bürgermeisteramt in Baden-Württemberg an.

Plus Andreas Maaß arbeitet seit 2019 bei der Stadt Vöhringen. Am 14. April fordert er bei einer Bürgermeisterwahl im Landkreis Biberach die Amtsinhaberin heraus.

Von Thomas Vogel

Wenn die Bürgerschaft der Gemeinde Rot an der Rot (Landkreis Biberach) am 14. April zur Bürgermeisterwahl schreitet, findet sie auf dem Wahlzettel auch den Namen Andreas Maaß. Der Vöhringer Kämmerer hat seinen Hut in den Ring geworfen und will Chef im Rathaus der 4600 Einwohner zählenden Kommune nahe Memmingen werden. Dort hat im Moment Irene Brauchle das Sagen, die für eine zweite Amtszeit bereitsteht.

Maaß, der am Vöhringer Ratstisch jüngst den Haushalt für 2024 vorgestellt hat, ist dort seit 2019 Kämmerer. Davor war der diplomierte Verwaltungswirt in selber Funktion sechs Jahre für den Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg-Weihungszell tätig. Auf die anstehende Wahl in Rot sei er von seiner dort lebenden Cousine „angestupft“ worden, erzählt der 46-Jährige. Nach reiflicher Überlegung und einigen Gesprächen vor Ort habe er sich schließlich zur Kandidatur entschlossen.

