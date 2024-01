Der Vöhringer Musikanten-Express mit alten Bekannten

Am 5. Mai startet der Vöhringer Musikanten-Express erneut. Diesmal wieder mit dabei: Saso Avsenik und seine Oberkrainer. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Der Akkordeon-Club Vöhringen lädt wieder zum Musikanten-Express. Am Sonntag, 5. Mai, gibt es im Eychmüller-Haus ab 16 Uhr ein Wiedersehen mit Saso Avsenik und seine Oberkrainern. Saso Avsenik ist der Enkel des legendären Slavko Avsenik, dem Erfinder des unverwechselbaren Oberkrainer-Musikstils und Komponist des berühmten Trompeten-Echos. Mit jugendlichem Elan tritt treten Saso Avsenik und seine Band das musikalische Erbe des Großvaters an. Mit Akkordeon, Klarinette, Trompete, Bass, Gitarre und natürlich mit ihrem Gesang wollen sie sich in typischer Oberkrainer Besetzung in die Herzen der Volksmusik-Fans spielen.

Diesmal außerdem dabei: Der junge Harmonika-Spieler Rene Cresnar aus Slowenien. Bereits mit 12 Jahren war er Landesmeister und komponierte sein erstes Lied. Im November 2023 erhielt er an der Universität Maribor die Musik-Professur. Als Musiker ist er mit verschiedenen Gruppen sowie als Solist unterwegs, in Vöhringen begleiten ihn Primoz Hartman am Bass und Luka Knez auf der Gitarre. Hubi Aschenbrücker begleitete als schwungvoller Moderator, mitreißender Humorist und exzellenter Parodist über drei Generationen lang die weltbekannte Oberkrainer-Familie Avsenik, letztmals im Jahr 2021. Aber in Vöhringen möchte er nochmals dabei sein.

Tickets gibt es unter www.akkordeon-club.voehringen.de oder www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in Vöhringen im Kulturamt (Wannengasse 17), in Senden bei der Bücherwelt oder in Neu-Ulm im Dietrich-Theater. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. (AZ)