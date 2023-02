Detektiv stellt Ladendieb, der Cuttermesser dabei hat

Ein 30-Jähriger stiehlt in einem Vöhringer Supermarkt Lebensmittel und einen Radiowecker. Er wird ertappt und hat ein Cuttermesser dabei.

Ein Ladendetektiv hat einen 30-Jährigen in einem Vöhringer Supermarkt beim Diebstahl erwischt. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montagabend in einem Geschäft in der Industriestraße. Der Mann steckte dort Lebensmittel und einen Radiowecker in seine Jacke. Im Anschluss passierte er den Kassenbereich, ohne die Waren im Wert von 21 Euro zu bezahlen.

Polizisten finden Cuttermesser

Der Ladendetektiv stoppte den Verdächtigen und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten ein Cuttermesser, das sich zugriffsbereit in seiner Hosentasche befand. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)