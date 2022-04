Vöhringen

12:15 Uhr

Deutsche Bahn hält Bahnübergang in Vöhringen für verzichtbar

Die Technik des Bahnübergangs in der Carl-Benz-Straße in Vöhringen ist veraltet. Für einen langfristigen Weiterbetrieb wäre aus Sicht der Bahn ein teurer Neubau erforderlich.

Plus Der Bahnübergang Carl-Benz-Straße in Vöhringen ist repariert, soll aber langfristig nicht mehr weiterbetrieben werden. Die Stadt sieht Ersatzmaßnahmen vor.

Die Bahn will den Bahnübergang an der Vöhringer Carl-Benz-Straße langfristig nicht weiterbetreiben. Der Vöhringer Bau- und Verkehrsausschuss ist damit einverstanden und sprach in seiner jüngsten Sitzung über mögliche Ersatzmaßnahmen: Wanderparkplätze in der Nähe und mehr Beschilderung für die dortigen Spazierwege.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .