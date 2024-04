Die Armati Equites sind beim Jahrmarkt in Vöhringen ein besonderer Blickfang

Das Wetter ist winterlich, die Gästen werten den Jahrmarkt in Vöhringen dennoch als Erfolg. Das liegt auch an der Mittelalter-Gruppe aus Weißenhorn.

Es war wie ein Wetter-Krimi. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr schneite dicke Flocken und um zehn Uhr regnete in Strömen, das Thermometer zeigt schlappe vier Grad. Alles andere als ein ideales Marktwetter. Aber Bürgermeister Michael Neher er öffnete pünktlich um 10 Uhr den 36. Vöhringer Marktsonntag und erfüllte damit das Versprechen "bei jedem Wetter." Dazu stand auch die Stadtkapelle Vöhringen, die sich an der Ecke Bahnhofstraße/Ulmer Straße unter einem schützenden Vordach eines Hauses versammelte und unbekümmert trotz kalter Finger den Marsch blies.

Jahrmarkt in Vöhringen mit Oldtimer-Treffen und Armati Equites

Während sich das Oldtimer-Treffen sparsam ausnahm (Wer setzt schon sein auf Hochglanz poliertes Automobil den Unbilden der Witterung aus?), war die Gruppe Armati Equites aus Weißenhorn nahezu vollzählig erschienen. Die Frauen und Männer waren in ihren Kostümen ein außergewöhnlicher Blickfang. Die kleinen Marktbesucherinnen und -besucher konnten sich wie im Mittelalter fühlen und erfüllten kleine Aufgaben, wie im Bild die kleine Alexa, die mutig den Speer schwingt.

Trotz winterlicher Temperaturen werteten die Gäste den Markt als Erfolg. "Bei schönen Wetter kann jeder Jahrmarkt, bei schlechtem Wetter nur die Unverwüstlichen", sagte ein Händler.