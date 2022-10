Vöhringen

18:00 Uhr

150 Jahre Feuerwehr: So waren die Anfänge in Illerberg-Thal

Lokal Seit 150 Jahren retten, löschen, bergen und schützen Feuerwehrkräfte in Illerberg und Thal. Zum Jubiläum gestaltet die Feuerwehr am Wochenende einen Festakt.

Von Ursula Katharina Balken

150 Jahre Feuerwehr bedeutet 150 Jahre Engagement für Menschen, Einsätze bei Wind und Wetter, Übungen, um immer auf dem neuesten technischen Stand zu sein und Zusammenhalt. „Das Zueinanderstehen in Gefahren, zu helfen, wo es Not tut, nicht danach zu fragen, was ich dafür bekomme, ist sicher eine der herausragenden Eigenschaften, die eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann mitbringen“, sagt der Vorsitzende Bernhard Thalhofer. Seit 150 Jahren haben Illerberg und Thal eine gemeinsame Feuerwehr. Dies wird mit einem Festakt am Samstag, 8. Oktober, um 18 Uhr gefeiert.

