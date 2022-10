Die Gewinnerin unseres Bilderrätsels freut sich auf Dresden

Margot und Karl-Heinz Maier aus Vöhringen sind in der Stadt bekannt. Nun haben sie beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Das Geld investieren sie in eine Reise.

"Damit haben wir wirklich nicht gerechnet", sagt Karl-Heinz Maier, als er die Tür öffnet. Seine Frau Margot frage jeden Tag nach, ob er schon die Lösung für das Bilderrätsel unserer Zeitung eingereicht habe - nun haben die Vöhringer 1000 Euro gewonnen. Was sie mit ihrem Gewinn anstellen, wissen sie auch schon.

Die Maiers sind durch ihr Engagement im Ehrenamt in Vöhringen bekannt wie bunte Hunde. Im Bayerischen Roten Kreuz organisieren sie so einiges mit, unter anderem Erste-Hilfe-Aktionen oder Blutspende-Termine. Und auch sonst sind sie in das Leben in der Stadt eingebunden, besuchen örtliche Kulturveranstaltungen und bringen sich ein.

Mit dem Geldgewinn geht es in die Dresdner Oper

Zudem lesen die beiden fleißig und aufmerksam die Illertisser Zeitung. "Ich habe noch einen ganzen Stapel von Artikeln, die ich noch lesen möchte", sagt die 68-Jährige. "Es ist immer ganz interessant, wenn man dann vergleicht, was vor einem halben Jahr gesagt wurde und wie es heute tatsächlich ist." Margot Maier beginnt die Zeitung immer von vorn - mit der Politik. Karl-Heinz Maier liest von hinten - er beginnt mit den Todesanzeigen. Den Sport, da sind sie sich einig, überspringen sie meist. "Fußball interessiert mich nicht", sagt Margot Maier. Nur die lokalen Vereine verfolgen sie, wenn man jemanden kennt. Am liebsten lesen sie aber den Lokalteil, um darüber informiert zu sein, was vor Ort passiert.

Was die Maiers mit ihrem Gewinn machen, das wissen sie schon genau: eine Reise nach Dresden. Denn da wohnt ihre Tochter, die als Anästhesistin im Klinikum arbeitet. Und von ihr bekam das Paar Karten für die Oper geschenkt. "Da haben wir gedacht, wir können die Reise noch um ein paar Tage verlängern", sagt Margot Maier.