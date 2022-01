Die Herzsportgruppe des SC Vöhringen kann wieder starten

Plus Die Zwangspause durch Corona ist beendet: Die Herzsportgruppe des SC Vöhringen trifft sich wieder im Sportpark. Ihre Leiterin sagt, wer teilnehmen darf.

Nach den zahlreichen negativen Nachrichten über Corona und die diversen Mutationen ist das mal eine erfreuliche Nachricht: Die Herzsportgruppe im SC Vöhringen kann ihre pandemiebedingte Zwangspause beenden. Der Neustart findet am Mittwoch, 2. Februar, im Sportpark statt. Die Übungsgruppe trifft sich bereits um 18.30 Uhr, das Programm dauert eine Stunde. Direkt danach kommt die Trainingsgruppe zusammen, die sich mit ihren Übungen zu den Fortgeschrittenen zählen kann. Es gibt allerdings Bedingungen, die erfüllt werden müssen.