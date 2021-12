Vöhringen

Nach 54 Jahren: Die St.-Michael-Apotheke in Vöhringen schließt

Plus Nach 54 Jahren macht die St.-Michael-Apotheke in Vöhringen zu. Besitzer Frank Henle investiert dafür in die gegenüberliegende Sonnen-Apotheke.

Von Ursula Katharina Balken

Anfang Februar kommt in die Vöhringer Apothekenlandschaft Bewegung. Nach 54 Jahren schließt die St.-Michael-Apotheke in der Ulmer Straße. Am Fachkräftemangel, der auch in dieser Branche viele Betriebe betrifft und manchen zur Schließung zwingt – etwa die St.-Ulrich-Apotheke in Nersingen –, liegt es in diesem Fall nicht. Besitzer Frank Henle, dem auch die gegenüberliegende Sonnen-Apotheke gehört, legt seinen Fokus nun auf letztere Einrichtung.

